Жителя Мэриленда арестовали за стрельбу по сторонникам Трампа

Жителя Мэриленда арестовали и обвинили в нападении после того, как он выстрелил в двух сторонников президента США Дональда Трампа, которые посигналили ему из машины, когда тот вывешивал у себя во дворе знак BLM, сообщили СМИ.

Как передает телеканал CBS News, инцидент произошел в субботу, когда Нил Хоук со своим сыном посигналили из машины с большим баннером в поддержку Трампа своему соседу, вывешивавшему во дворе знак Black Lives Matter.

«Он наклонился. У него там было ружье, он вытащил его и прицелился. Мы были в недоумении. Следующее, что мы услышали, был выстрел из ружья», – передает РИА «Новости» слова Хоука.

От отметил, что раньше никогда не встречался со своим соседом.

Как сообщает телеканал, стрелявшему может грозить до 100 лет тюремного заключения, однако пострадавший заявил, что не хочет для него подобного наказания.

Напомним, ранее в среду портал United States Elections Project сообщил, что на предстоящих в ноябре всеобщих выборах в США ко вторнику досрочно проголосовали свыше 35 млн американцев.

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