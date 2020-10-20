Вирусолог спрогнозировал выход на плато по COVID-19

Если россияне будут хорошо соблюдать противоэпидемические меры, то, возможно, заболеваемость по коронавирусу действительно пойдет на спад, сказал газете ВЗГЛЯД доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн, комментируя соответствующие выводы российских ученых.

В научной лаборатории моделирования социально-экономических систем Научно-исследовательского объединения РЭУ имени Плеханова проанализировали случаи COVID-19 в России, суточный прирост числа тестов, рассчитали индекс интенсивности инфицирования и определили соотношение заболевших за месяц по отношению к предыдущему и пришли к выводу, что в начале ноября можно ждать снижение количества заболевших коронавирусом.

«По-видимому, в ноябре мы действительно справимся с приростом. Но дело-то не в приросте, а в том, что он дойдет до какого-то определенного уровня и, скорее всего, дальше будет держаться. А если и начнет падать, то незначительно. В результате заболеваемость будет идти в довольно высоком темпе, но прироста, действительно, может уже и не быть», – говорит Альштейн.

Он полагает, что за такой короткий период заболеваемость может выйти только на плато, но о спаде говорить еще рано, поскольку пока непонятно, сколько продержится достаточно высокая заболеваемость.

«Нет больших оснований, чтобы заболеваемость пошла на спад. Ситуация будет переломлена и мы добьемся некоторого спада только, если люди будут хорошо соблюдать противоэпидемические меры», – считает вирусолог.

Ранее врач-инфекционист Валерий Безносенко заявил, россиянам не стоит ждать массовой вакцинации от коронавируса до лета следующего года. Он также подчеркнул, что «осень и зима – это времена года, максимально предрасполагающие к увеличению количества респираторных инфекций, в том числе и коронавирусной, ввиду того, что иммунитет к ней у населения Земли отсутствует».

По данным на 20 октября в России выявлено более 1,4 млн заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки зарегистрировали 16 319 новых пациентов, из них в Москве – 4999 человек.