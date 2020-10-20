Запрещенный в Белоруссии канал Nexta сменил логотип и название

Признанный экстремистским белорусский Telegram-канал оппозиции Nexta Live сменил название на Hexta Live после решения суда.

Логотип Telegram-канала также изменился. Сами авторы канала предлагали подписчикам поучаствовать в создании нового «неэкстремистского» логотипа.

На данный момент на канале насчитывается 1,9 млн подписчиков.

Во вторник суд Центрального района Минска признал Белорусский информационный канал Nexta-Live и связанный с ним логотип Nexta экстремистскими. МВД Белоруссии сообщило, что ребрендинг этого канала и изменение его логотипа не станут основанием для исключения из списка экстремистских материалов, передает РИА «Новости».