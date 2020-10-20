В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о базах на Черном море

Строительство новых военных баз на Черном море может грозить стабильности в регионе, но нужно уточнить детали, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о намерении построить две базы ВМС на Черном море.

«Нужно проанализировать эти заявления, безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, каких именно военных баз, о каких военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, потенциально такая опасность существует, но для начала нужно проанализировать информацию и вообще понять, о чем идет речь.

Ранее Зеленский во время обращения к Верховной раде заявил, что Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Украина нашла возле Крыма место для кораблей НАТО и может разрешить Британии построить базу ВМС в Николаевской области.