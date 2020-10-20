Зеленский объявил о строительстве двух военно-морских баз

Украина начинает строить две государственные военно-морские базы для защиты Черноморского региона, заявил украинский лидер Владимир Зеленский во время обращения к Верховной раде.

«Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты Черноморского региона», – цитирует РИА «Новости» Зеленского.

По его словам, власти строят армию, которая не позволит отдать украинские территории. Он подчеркнул, что тот, кто отдал Крым «без боя», должен понести ответственность. Речь идет не о мести, а о справедливости, уточнил Зеленский.

«Мы строим украинское войско, которое сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность. Чтобы никто не мог подумать, что у Украины можно отобрать кусок территории без единого выстрела», – заявил президент.

Также он добавил, что не позволит сократить финансирование армии в 2021 году. По его словам, финансирование будет не меньше, чем в текущем году: более 117 млрд гривен (4,12 млрд долларов), передает ТАСС.

«В 2020 году бюджет на армию стал самым большим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну, и не разгоняйте, пожалуйста, «зраду» (измену), что в 2021 году мы сократим средства на войско. Я не позволю это сделать», – сказал он.

Вместе с тем Зеленский анонсировал пакет законов о переходном периоде после реинтеграции Донбасса. По его словам, среди них будет и закон об амнистии, но «только тем, у кого руки не в крови».

Напомним, ранее Зеленский заявил, что если он сам не сможет достичь мирного урегулирования ситуации в Донбассе и вернуть Крым, стране понадобится новый лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы Крыма не существует в рамках отношений России с другими странами.