Стивен Сигал сравнил движение Black Lives Matter с террористами

Движение Black Lives Matter имеет больше общего с планами террористов, которые хотят свергнуть американское правительство, чем с жизнью темнокожих, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал.

«Я думаю, если все эти люди были настолько важны, что в их честь сделали памятники, их значение действительно монументально. Вряд ли есть логика или смысл в разрушении памятников: нельзя пытаться изменить историю, и мне не кажется, что такие настроения разделяем «мы, народ» (первые слова конституции США) в целом», – цитирует РИА «Новости» Сигала.

Он подчеркнул, что Black Lives Matter хочет разрушить памятники, которые якобы ассоциируются с рабством, однако «во многих случаях это просто неправда».

«На мой взгляд, это движение имеет мало общего с жизнью темнокожих. Скорее – с политическими планами террористов, которые создали террористические группировки вроде Black Lives Matter, чтобы свергнуть правительство США и разрушить страну», – сказал Сигал.

Также он подчеркнул, что в случае победы на предстоящих выборах президента США кандидата от демократов Джо Байдена, Вашингтон не будет испытывать «никаких гуманных чувств к российским гражданам».

По его словам, американские демократы «считают русских своими врагами в целом». Так он ответил на вопрос о том, могут ли новые выборы в США повлиять на ситуацию в вопросе освобождения граждан России, отбывающих наказание в американских тюрьмах, по гуманитарным соображениям из-за распространения коронавируса.

Сигал также уверен, что все будет зависеть и от тяжести преступлений, а также от того, как долго они находятся в заключении. Важно и то, есть ли в США логичный и системный метод освобождения людей, к которым нет серьезных юридических или политических вопросов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что движение Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») вредит афроамериканцам. Он также раскритиковал демократов и заявил, что жить в управляемых ими городах опаснее, чем в самых нищих странах мира.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что протестные выступления чернокожих имеют под собой серьезные моральные, исторические и экономические основания, но быстро переросли в откровенный экстремизм с погромами и мародерством.