Погибшего французского учителя решили наградить орденом Почетного легиона

Убитого во Франции педагога посмертно наградят орденом Почетного легиона, сообщил министр образования страны Жан-Мишель Бланкер.

В среду вечером в Сорбонне пройдет национальная церемония прощания с учителем. «Также он будет награжден орденом Академических пальм, это очень символично, этот орден вручается преподавателям, представителям мира образования», – цитирует Бланкера РИА «Новости».

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Подозреваемый в убийстве Абдуллах Анзоров, как сообщали власти Франции, родился в Москве и был чеченцем по происхождению. По одной из версий следствия, причиной нападения мог стать последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда. Макрон назвал нападение террористическим актом.

Российское посольство отмечало, что подозреваемый не имел отношения к России, поскольку его семья была принята французской стороной. При получении статуса политических беженцев семья подозреваемого потеряла российское гражданство. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Анзоров почти всю свою жизнь прожил во Франции, он «общался, говорил и писал на их языке», а в Чечне побывал лишь «раз в жизни в возрасте двух лет».