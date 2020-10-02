МИД Азербайджана заявил об обстреле журналистов со стороны ВС Армении

Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района.

«Местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района», – передает РИА «Новости» слова Абдуллаевой.

Напомним, двое журналистов французского издания Le Monde пострадали при ударе азербайджанских военных в Карабахе, их доставили в местную больницу. Сообщалось, что Ален Кавали находится в стабильно тяжелом состоянии, Рафаэль Ягобзаде – в состоянии средней тяжести. Их прооперировали.

Под обстрел в Мартуни также попал заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский.

В результате обстрелов пострадали и другие сотрудники СМИ.

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