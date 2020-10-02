МИД Азербайджана заявил об обстреле журналистов со стороны ВС Армении

Взгляд
2 октября, пятница  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
Разделы

Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

Российский газопровод получил поддержку откуда меньше всего ожидал REUTERS/Hannibal Hanschke
Пока Германию одолевают сомнения, продолжать ли строительство «Северного потока – 2», эксплуатацию проекта неожиданно разрешила другая страна – Дания. Как раз в датских водах этот газопровод пока не достроен. Почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию? Как это скажется на завершении проекта? Подробности...
Перейти в раздел…

С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
Перейти в раздел…

Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
Перейти в раздел…

Евросоюз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко

Евросоюзу абсолютно нечего противопоставить ни Эрдогану, ни Лукашенко Vasily Fedosenko/Reuters
С третьей попытки Евросоюз все-таки наказал Александра Лукашенко и утвердил санкции против Белоруссии на уровне глав государств. От этого Батька скорее выиграл, чем проиграл, но главным героем вечера в любом случае стал не он, а президент Турции. Реджеп Эрдоган явным образом перешагнул через «красную линию», а Европа расписалась в своей беспомощности перед ним. Подробности...
Перейти в раздел…

Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
Перейти в раздел…

Задача либеральных ополченцев – негодовать, а не воевать

Алексей Алешковский, сценарист
Мы помним, как еще совсем недавно на волне революционных настроений – антироссийских и прозападных – российские войска из Армении требовали выводить. Теперь концепт сменился. «И вводим, и выводим!» впору сделать девизом наших вооруженных сил. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария

К 40 годам понял секрет старости

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
Перейти в раздел…

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 17 комментариев
Перейти в раздел…

Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
Подробности...

В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
Подробности...

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?
  • Да

  • Нет
Вы согласны со словами Горбачева, что мир был бы лучше, если бы сохранился СССР?
  • Да

  • Нет
Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
  • Поддержать Азербайджан

  • Поддержать Армению

  • Оставаться посредником

  • Вообще не вмешиваться
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Ереван обвинил Баку в нанесении удара из РСЗО «Смерч» по городу Гадрут в Карабахе
    Медицинское сообщество Омска ответило Навальному Евросоюз пожалел и Эрдогана, и Лукашенко Политолог оценил последствия заболевания Трампа COVID-19 Трамп велел мешать проектам России в МВФ
    В Карабахе возобновились бои на всех направлениях Русские американцы потребовали убрать провокационный плакат в Нью-Йорке Пентагон рассказал о потере «недосягаемости» США из-за России Россия развернет новейшую систему контроля космического пространства
    В Раде выразили готовность оказать военную помощь Азербайджану Украинский генерал объяснил потерю Крыма «грабежами» Киева Россиянин погиб в отеле в Турции Украина стала главным бенефициаром транзита «санкционки» через Россию

    Главная тема


    Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2»

    «эффективный диалог»


    Макрон призвал ЕС «обозначить красные линии» для России

    «ты бы в первый день сдох»


    Доктор Мясников ответил на критику Навальным омских врачей

    транзит газа


    В России задумались над «Северным потоком – 3»

    Видео

    война в Карабахе


    С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

    признание Карабаха


    Армянское руководство рассматривает самоубийственное решение

    отставка фокина


    Зеленский готовится к роли украинского националиста

    кризис подготовки


    Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

    операция «Тайфун»


    Тимур Шерзад: Почему Красной армии удалось отстоять Москву

    дело Навального


    Андрей Веселов: Как «Новичок» рождает цензуру

    громкое дело


    Елена Кондратьева: Жертвы репрессий против жертвы историка Дмитриева

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Готовы ли вы отказаться от отдыха в Турции в ответ на агрессивное поведение Эрдогана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха?

    МИД Азербайджана заявил об обстреле журналистов со стороны ВС Армении

    2 октября 2020, 11:04

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района.

    «Местные и международные журналисты попали под обстрел ВС Армении в селе Гапанлы Тертерского района», – передает РИА «Новости» слова Абдуллаевой.

    Напомним, двое журналистов французского издания Le Monde пострадали при ударе азербайджанских военных в Карабахе, их доставили в местную больницу. Сообщалось, что Ален Кавали находится в стабильно тяжелом состоянии, Рафаэль Ягобзаде – в состоянии средней тяжести. Их прооперировали.

    Под обстрел в Мартуни также попал заместитель главного редактора российского телеканала «Дождь» Дмитрий Еловский.

    В результате обстрелов пострадали и другие сотрудники СМИ.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •