Оператора телеканала «Армения» ранили во время обстрела ВС Азербайджана

Оператор телеканала «Армения» Арам Григорян получил ранения в результате обстрела вооруженных сил Азербайджана, передает Sputnik Армения.

«Оператор телеканала «Армения» Арам Григорян получил ранения в результате обстрела ВС Азербайджана, сообщил координатор Единого армянского информационного центра Ованнес Мовсисян», – передает РИА «Новости».

Подробности о его состоянии сообщила коллега, телеведущая канала Эрна Элизбарян. Она отметила, что ранение легкое.

Напомним, ранее в четверг главред «Дождя»Тихон Дзядко сообщил в Telegram, что «заместитель главного редактора Дмитрий Еловский попал под обстрел в городе Мартуни в непризнанном Нагорном Карабахе, сейчас он находится в бомбоубежище». Также армянский информцентр сообщил, что двое журналистов французского Le Monde пострадали при ударе азербайджанских военных в Карабахе, их везут в городскую больницу.

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