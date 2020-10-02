Мужчина заколол полицейского в Коми

Мужчина с ножом напал на двоих полицейских в Сыктывкаре и убил одного из них, после чего покончил с собой, сообщает пресс-служба регионального СК.

«В ночное время 2 октября по сообщению от местной жительницы в дежурную часть полиции о неадекватном поведении гражданского супруга выехал наряд полиции и бригада скорой медицинской помощи. Во время разбирательства в квартире дома по улице Коммунистической мужчина 1975 года рождения напал на двух сотрудников патрульно-постовой службы, нанес им множественные ножевые ранения, после чего свел счеты с жизнью», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Один из сотрудников полиции скончался на месте происшествия, второй с ножевыми ранениями в области груди и живота госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Напомним, в мае житель Подмосковья напал на полицейских с ножом из-за замечания по выгулу собаки.

