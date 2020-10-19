Цены на подсолнечное масло в России достигли рекордной отметки

Из-за скачка экспортных цен внутренние цены на подсолнечное масло в России установили новый рекорд, сообщил аналитический центр «Совэкон».

Как заявили в центре, «подсолнечник вновь активно дорожает», в качестве «основного фактора» роста цены в России указывается «новый скачок экспортных цен на масло». При этом отмечается резкий рост внутренних цен на сырое подсолнечное масло на прошлой неделе и быстрый рост экспортных котировок. Так, внутренние котировки подсолнечного масла выросли на 6,6% и достигли 74,175 тыс. рублей за тонну (поставка – EXW, европейская часть России, с НДС). Кроме того, цена на подсолнечник выросла на 4,66%, составив 30,875 тыс. рублей за тонну (без НДС). Экспортируемое подсолнечное масло стало дороже на 3,78%, его цена поднялась до 960 долларов за тонну (поставка – FOB).

Цены поднялись на фоне роста мирового масличного комплекса. Ряд переработчиков предпринял попытку снизить закупочные цены, указывая на достаточные запасы и предложение подсолнечника, но затем многие перешли к повышению цен – те в итоге выросли на 2–4 тыс. рублей за тонну. Ожидается сохранение динамики. При этом «сдерживающим фактором выступает укрепление рубля, снижение мировых цен на пальмовое и соевое масла в последние дни». В начале октября прогноз сбора подсолнечника в России увеличили на 0,4 млн тонн – до 12,2 млн (в 2019 году – 15,4 млн), передает «Прайм».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что подсолнечное масло стало одним из драйверов роста российского аграрного экспорта. Также это касается свекловичного сахара, пшеницы и меслина. Они показали наибольший прирост экспортных поставок в деньгах. Поставки подсолнечного масла выросли на 465 млн долларов, до 1,7 млрд долларов.