В Петербурге решили ограничить время работы ресторанов

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил о решении ввести ограничения по времени работы городских ресторанов до 23.00, таким образом оказывая поддержку врачам.

«Планируется ввести ограничения на время работы ресторанов. Сейчас они выполняют две функции: кормят и развлекают, развлекать и передавать вирус не время сегодня. До 23 часов рестораны будут работать, потом развлекайтесь дома», – передает РИА «Новости» его слова.

По словам Елина, оставаясь по вечерам дома и ограничивая себя в развлечениях, жители города «окажут поддержку врачам, которые сейчас работают с коронавирусными пациентами».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что эпидемологическую обстановку в России можно оценить, как напряженную, а в ряде стран мира она критическая. Она отметила, что в России принимаются все меры для стабилизации обстановки. Попова подчеркнула, что сейчас важно соблюдать все меры профилактики и беречь людей пожилого возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

За минувшие сутки в России выявлено 15 тыс. 982 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

С начала пандемии в мире коронавирус был выявлен у почти 40 млн. человек. Более 1,1 млн. случаев оказались летальными.