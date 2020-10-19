СМИ: Украинцы меньше всех в Европе живут здоровой жизнью

Эксперты выяснили, что Украина находится на последнем месте в Европе по продолжительности здоровой жизни. Согласно исследованию Global Burden of Disease Study, в мире средняя продолжительность полноценной здоровой жизни достигает примерно 63,5 года, в то время как на Украине она составляет 61,7 года.

По итогам исследования, эксперты проанализировали показатели продолжительности здоровой жизни граждан в 204 странах мира в течение 1950 – 2019 годов и пришли к выводу, что европейской страной с самой низкой продолжительностью жизни в добром здравии в 61,7 года является Украина, пишет «112 Украина».

Отмечается, что в мире средняя продолжительность полноценной здоровой жизни достигает примерно 63,5 лет. Так, в России данный показатель составляет 63,7 года, в Белоруссии – 65, в Польше – 68, в Чехии – 68,5, в Великобритании – 68,9, в Германии – 69,5, в Италии – 71, во Франции – 71,2, в Испании – 71,3.

При этом из стран Азии дольше всего сохраняют здоровье граждане Сингапура – до 73,9 и Японии – до 73,3 года. В США здоровая жизнь людей длится в среднем до 65,2 года.

Также по данным экспертов в области здравоохранения, Украина на протяжении почти 30 лет своей независимости остается на последнем месте по средней продолжительности жизни среди стран Европы. По состоянию на 2018 год, жизнь украинцев в среднем длилась 71,76 года.

Ранее врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сравнил продолжительность жизни в России и Европе. По его словам, в некоторых аспектах Россия даже опережает развитые страны, к примеру, США, где низкокачественная пища вызвала рост ожирения. Многие же россияне, живущие в деревнях, употребляют натуральную еду, что оказывает положительное влияние на здоровье.

Тем временем стало известно, что за прошлый год в России увеличилась продолжительность жизни и заметно снизилась смертность. При этом убыль населения за год составила 260 тыс. человек.