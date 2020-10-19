Россия заняла 105-е место по летальности от коронавируса

Россия находится на 43-м месте в мире по заболеваемости коронавирусной инфекцией в подсчете на 100 тыс. жителей и на 105-м месте – по уровню летальности, сообщила замруководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.

«Несмотря на рост ежедневного числа регистрируемых случаев, на сегодня Россия занимает 43-е место по уровню заболеваемости на 100 тыс. населения и 105-е место по уровню летальности», – сказала она на Всероссийской научно-практической конференции «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, перспективы», передает ТАСС.

Ежлова также отметила, что тестирование на коронавирус проводят 858 лабораторий. Уровень тестирования в России составляет 327,9 тыс. на 1 млн населения, что является, по ее словам, очень высоким показателем по сравнению с другими странами.

За минувшие сутки в России выявлено 15 тыс. 982 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,4 млн случаев заболевания.