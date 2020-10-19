Все школы Забайкалья перевели на удаленку

Все школы Забайкальского края в ближайшее время переведут на дистанционный режим работы, сообщила пресс-служба правительства региона.

«Все школы, которые могут работать удаленно, переводим на дистанционное обучение в ближайшие дни. Ускоряем и увеличиваем каникулы на одну-две недели», – передает РИА «Новости» слова губернатора Александра Осипова.

Он добавил, что в детских садах также необходимо снижать число воспитанников, которые приходят в группы. Большинство родителей уже перешли или переходят на удаленный режим работы и смогут находиться дома с детьми, пояснил Осипов.

По словам заместителя главы краевого управления Роспотребнадзора Евгения Гредюшко, такие меры позволят снизить рост заболевания и стабилизировать эпидемиологическую обстановку.

Ранее сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий сообщил, что в Москве учителям уже поручили изучить программу для ведения дистанционных занятий, но о переходе на удаленку после каникул речь пока не идет.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.

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