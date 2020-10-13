Московским учителям поручили изучить платформу для дистанционки

В Москве учителям поручили изучить программу для ведения дистанционных занятий, но о переходе на удаленку после каникул речь пока не идет, сообщил сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий.

«Каждую неделю проходят планерки департамента образования с директорами школ. На последней планерке собрали всех директоров школ. Им говорили о такой новации, как Microsoft Teams. Это платформа, на которой теперь только и разрешается учителям вести занятия на удаленке. Это вещь, на мой взгляд, важная и опасная. Она как минимум нарушает свободу педагогической работы, педагогического творчества и теперь мне придется на каникулах потратить много сил и времени, чтобы с этим разобраться», – цитирует РИА «Новости» Луховицкого.

Он добавил, что до конца каникул у учителей есть время изучить эту программу. По его словам, все учителя должны провести по одному классному часу с детьми на каникулах в этой программе.

«Нет, это совсем не значит (переход на удаленку после каникул – прим. ВЗГЛЯД), мы не можем сказать, что мы точно знаем, что будет в понедельник или вторник. Никаких документов, что будет удаленка, нет», – сказал Луховицкий, отвечая на соответствующий вопрос.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что ученики московских школ отправятся на осенние каникулы с 5 по 18 октября включительно. Сообщалось, что возвращение школьников с каникул 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации.