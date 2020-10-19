Подразделения ЦВО вернулись с учения ОДКБ в Белоруссии

Военнослужащие Центрального военного округа, а также вооружение и военная техника вернулись в места постоянной дислокации в Самарскую область после учения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2020», которое проходило на полигоне «Лоосвидо» в Витебской области Белоруссии, сообщает пресс-служба ЦВО.

«Самолетом военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 из Республики Беларусь были доставлены воинские подразделения Центрального военного округа в Самарскую область. В международном аэропорту «Курумоч» военнослужащих ЦВО в торжественной обстановке встретили представители командования военного гарнизона, жены и дети участников учения, а также военный оркестр», – передает РИА «Новости» сообщение округа.

Уточняется, что вооружение и военная техника, которая была задействована в учении, была переброшена обратно на территорию России железнодорожным транспортом, преодолев в общей сложности более 1,5 тыс. километров.

Всего от Вооруженных сил России к учению привлекалось более 140 военнослужащих Центрального военного округа, около 40 единиц военной и авиационной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолеты Ми-8АМТШ-В и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и химической разведки и инженерная техника дистанционного разминирования.

Напомним, 12 октября учения миротворческих сил Организации договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2020» стартовали на полигоне Лосвидо в Белоруссии.

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