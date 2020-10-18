Азербайджан оставил за собой право ответа на нарушение Арменией перемирия

МИД Азербайджана обвинил Ереван в нарушении гуманитарного перемирия, при этом Баку оставляет за собой право на ответные меры для защиты гражданского населения.

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится, что Азербайджан «вновь продемонстрировав добрую волю, на основе принципов гуманизма дал согласие на гуманитарное прекращение огня с 18 октября», передает ТАСС.

Однако в МИД Азербайджана утверждают, что сразу после объявления прекращения огня армянские вооруженные силы несколько раз нарушили достигнутые договоренности.

«Азербайджан привержен гуманитарному перемирию, однако оставляет за собой право на ответные меры для защиты своего гражданского населения и позиций», – добавили в ведомстве.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило об уничтожении подразделениями ПВО страны штурмовика Су-25 армянских вооруженных сил.

«18 октября в 12.30 (11.30 мск) подразделениями ПВО Азербайджана был сбит очередной штурмовик Су-25 вооруженных сил Армении, пытавшийся нанести авиаудары по позициям азербайджанской армии на Джебраильском направлении», – сообщили в министерстве.

Однако позже пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об уничтожении армянского СУ-25, передает РИА «Новости».

Ранее в минобороны Армении заявили, что Азербайджан на фоне перемирия в Нагорном Карабахе предпринял наступление на границе с Ираном. Армия обороны Карабаха и МИД НКР возложили на Баку ответственность за обострение ситуации на линии соприкосновения на фоне объявленного перемирия.

Минобороны Азербайджана в свою очередь заявило о попытках атаки ВС Армении на линии соприкосновения в Карабахе.

В Нагорном Карабахе в 23.00 мск вступило в силу гуманитарное перемирие, которое объявили Азербайджан и Армения. Вскоре и Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о результатах, достигнутых Азербайджаном в Карабахе. В Иране заявляли, что «Армения должна вернуть Азербайджану территорию Нагорного Карабаха».