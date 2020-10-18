Трамп обещал «установить мир с позиции силы»

США «установят мир с позиции силы», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

«Вот ради чего все это», – приводит его слова ТАСС. Трамп заявил, что у США «сейчас самые мощные» вооруженные силы, Соединенным Штатам «завидуют и Россия, и Китай, и Северная Корея, и все другие страны в мире». По его утверждению, в мире «нет никого, у кого бы было что-то близкое к тому оружию, которое есть» у США. Трамп выразил надежду, что Вашингтону «никогда, никогда, не дай бог, не придется его применять».

Напомним, как заявил посол России Анатолий Антонов, в США уверены в способности Вашингтона «разорвать российскую экономику» и победить в гонке вооружений. Отметим, что Россия превзошла США в создании гиперзвукового оружия. Гиперзвуковые ракеты существуют пока только в России, хотя их разработкой и испытаниями активно занимаются и другие страны, в первую очередь США. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какое российское гиперзвуковое оружие может угрожать США.