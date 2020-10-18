Посол предостерег США от надежд «разорвать» экономику России

В США уверены в способности Вашингтона разорвать российскую экономику и победить в гонке вооружений, заявил посол России Анатолий Антонов.

Он указал, что страны приближаются к гонке вооружений, так как в США «уверены, что в гонке они выиграют». Американцы, по его словам, полагают, что смогут «довести до конца прежнюю политику разорвать российскую экономику в клочья». Антонов признался, что пока не смог «убедить нынешних американских политиков, по крайней мере, ключевых, кто отвечает за контроль над вооружениями», в «опасности такого пути», передает РИА «Новости» со ссылкой на Первый канал.

«Если американские ракеты будут размещены в АТР, а мне вчера еще раз подтвердили о том, что такие ракеты будут размещены, то дальность этих ракет достигает Российской Федерации и задевает стратегические объекты тактического ядерного сдерживания», – сказал он, напомнив, что в 2019 году Москва обязалась не развертывать ракеты средней и меньшей дальности, пока в том или ином регионе не появятся такие же американские ракеты. Посол сообщил: «Вчера я еще раз получил подтверждение, что так будет, я тут же сказал, что, разумеется, адекватные шаги будут сделаны с российской стороны».