Политолог объяснил слова советника Трампа о невозможности новых санкций против России

У США еще есть ресурс для введения новых санкций против России. А заявление советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена о том, что в России уже нечего подвергать санкциям, говорит о нежелании администрации Трампа их вводить, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий.

«Я считаю, что господин О'Брайен нам немного льстит, у Америки еще есть возможности причинить нам неприятности, хотя это не нужно администрации Трампа», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Действительно, США по отношению к нам за последние десять лет ввели избыточное количество санкций, многие из них были откровенно глупы и не действенны. Но некоторые достаточно болезненны, особенно косвенные санкции к европейцам по поводу «Северного потока», – отметил Дробницкий.



Политолог считает, что ресурс для введения новых санкций у США еще остался, в частности, в технологической и финансовой сферах. Он напомнил, что Америка имеет возможность отключить Россию от межбанковской международной платежной системы SWIFT. Но, по его словам, это будет крайняя мера: специалисты из RAND Corporation признали, что не могут просчитать последствия такого шага для всей мировой экономики, в том числе для самих Соединенных Штатов.

В целом, по мнению эксперта, высказывание советника по национальной безопасности Белого дома следует рассматривать исключительно в свете внутренней политической схватки в США. «Хотя технически много санкций против России было введено при Трампе, но их инициатива никогда не исходила от его администрации – только от Конгресса, где заправляют демократы. В связи с этим у Трампа даже есть некоторая обида: у него развязаны руки в отношениях с Китаем, но в американо-российских отношениях он фактически ничего не может от себя предпринять», – отметил Дробницкий.

Политолог констатировал, что Трамп понимает: санкции не являются хорошим фоном для переговоров. А поэтому заявление О'Брайена можно трактовать как сигнал Конгрессу и другим политическим противникам администрации Трампа: «Вы и так уже столько санкций ввели против России, что мы не знаем уже что с этим делать».

Напомним, в пятницу советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен, выступая в Аспеновском институте, заявил: «Проблема с русскими в том, что там не так много того, что можно подвергнуть санкциям. Я думаю, что мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний». «Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций с Россией, но мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций», – добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно отказывался называть Россию врагом или «противником», он также выражал надежду «поладить» с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в последние годы США ввели санкции в отношении России по ряду направлений, в частности за присоединение к России Крыма, строительство Крымского моста, конфликт на Украине, а также за якобы имевшее место вмешательство России в американские выборы-2016.

С декабря прошлого года действуют введенные Дональдом Трампом санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». Кроме того, ряд предложений о дополнительных санкциях находятся на рассмотрении в Конгрессе США.