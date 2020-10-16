США признали исчерпание возможностей введения санкций против России

В России практически нечего подвергать санкциям, заявил советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен.

«Проблема с русскими в том, что там не так много того, что можно подвергнуть санкциям. Я думаю, что мы подвергли санкциям 300 организаций и олигархов в России, мы вели санкции против всех энергетических компаний», – сказал О'Брайен, выступая в Аспеновском институте, передает РИА «Новости».

«Мы не так много можем сделать с точки зрения санкций с Россией, но мы ищем другие места, где мы можем продемонстрировать недовольство, но это сложно сделать из-за всеобъемлющего характера существующих санкций», – добавил он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно отказывался называть Россию врагом или «противником», он также выражал надежду «поладить» с российским лидером Владимиром Путиным. При этом в последние годы США ввели санкции в отношении России по ряду направлений, в частности за присоединение к России Крыма, строительство Крымского моста, конфликт на Украине, а также за якобы имевшее место вмешательство России в американские выборы-2016.

С декабря прошлого года действуют введенные Дональдом Трампом санкции в отношении газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». В минфине США уточнили, что для соблюдения режима американских санкций «стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов [30,4 м] и более в рамках строительства газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством». Как заявлял госсекретарь США Майк Помпео, Соединенные Штаты намерены создать коалицию, которая будет мешать завершению строительства газопровода «Северный поток – 2». В России подчеркивали, что действия американской стороны в отношении «Северного потока – 2» вызваны стремлением заставить Москву заплатить за независимую внешнюю политику.

Кроме того, ряд предложений о дополнительных санкциях находятся на рассмотрении в Конгрессе США.