«Умный» Трамп не захотел называть Россию врагом

Берлин каждый месяц выплачивает России «миллиарды долларов за трубопровод», то есть дает деньги «так называемому врагу», заявил глава американского государства Дональд Трамп.

«Я не хочу ее называть врагом», – приводит слова Трампа RT со ссылкой на C-SPAN.

Трамп заявил, что желает «поладить» с Россией и Китаем, поскольку является «умным» человеком, а «глупые люди не хотят ладить».