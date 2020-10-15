Пушков оценил позиции Алиева и Пашиняна по «красным линиям» в Карабахе

Взгляд
15 октября, четверг  |  Последнее обновление — 21:23  |  vz.ru
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Европа и Америка дали Газпрому в долг навечно

Европейцы и американцы выкупили большую часть облигаций Газпрома Владимир Астапкович/РИА Новости
Газпром влился в мировой тренд – разместил «вечные» еврооблигации в валюте. Дело это было крайне рискованным: и продажи российского газа в Европе резко просели, и угроза санкций против «Северного потока – 2» не добавляет привлекательности Газпрому. Казалось бы, иностранные инвесторы должны бежать от такой компании. Но европейцы и американцы, наоборот, встали в очередь, чтобы дать в долг. Почему? Подробности...
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Продление ДСНВ-3 заставляет Америку жульничать

Россия отрицает наличие договоренностей по продлению договора СНВ-3 Вадим Савицкий/РИА Новости
В Вашингтоне заявили о «принципиальном» согласии Москвы продлить договор СНВ-3 в ближайшее время. Эти слова вызвали искреннее удивление российской стороны – здесь действительно готовы продлить договор, но совсем не на тех условиях, которые выдвигает Америка. Более того, в России эти заявления назвали наперстничеством. Что же так возмутило Москву? Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Почему Армения медлит с обращением в ОДКБ

Теоретически войска стран ОДКБ могут вмешаться в бои за Карабах на стороне армянской армии Пресс-служба ЦВО/ТАСС
Азербайджан в среду, впервые в ходе обострения карабахского конфликта, нанес удар по территории Армении, уничтожив ракетный комплекс. Это событие многие расценили как повод для вмешательства ОДКБ: ведь фактически совершен акт агрессии против государства – участника договора. Однако Армения не спешит звать союзников на помощь. На что рассчитывают в Ереване? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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России надо переходить к гусарской дипломатии

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Многие обыватели, журналисты, политологи и даже политики уверены в том, что российская внешняя политика должна быть чуть менее травоядной. Тем более что перед их глазами стоят страны, которые ведут себя по-гусарски – и достигают успехов. Подробности...
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Как Москва готовилась к немецкой оккупации

Тимур Шерзад, журналист
15 октября 1941 года в Москве началась большая паника – ее породило успешное продвижение немцев к столице и слухи про эвакуацию правительства. Но, успокоив граждан, в НКВД не расслаблялись и планомерно готовились к возможной оккупации Москвы. Подробности...
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Как появилось «новое мышление» Горбачева

Наталия Курчатова, литератор
«Чем больше я думаю над происходящим сейчас в мире, тем больше убеждаюсь, что перестройка ему нужна не меньше, чем самому Советскому Союзу» – произнес лауреат на своей нобелевской лекции. Бинго, Михаил Сергеевич! Наконец-то вы начали что-то понимать. Жаль только – поздно. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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11:18

В техникумах Ростовской области создадут новые мастерские

Десять мастерских, оснащенных современным оборудованием, будет создано до конца года в ростовском автотранспортном колледже и Новошахтинском технологическом техникуме, сообщил первый замминистра общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.
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17:41

В Самаре открылась выставка молодых художников «Изображая слово»

В Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась выставка молодых художников «Изображая слово».
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17:23

В Омской области открыли «дом культуры на колесах»

В Омской области продолжается реализация национального проекта «Культура». В рамках основных мероприятий направления «Культурная среда» в Нововаршавский район поступил многофункциональный передвижной культурный центр.
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    Пушков оценил позиции Алиева и Пашиняна по «красным линиям» в Карабахе

       15 октября 2020, 20:44
    Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Базовые позиции Баку и Еревана в карабахском конфликте непримиримы, что было очевидно и без заявлений Азербайджана и Армении, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

    «Их (Азербайджана и Армении – прим. ВЗГЛЯД) «красные линии» взаимно уничтожают друг друга: пока между ними нет никакой «нейтральной полосы», ни намека на компромисс. ООН здесь бессильна: два важнейших принципа международного права – территориальная целостность и право на самоопределение – здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке», – написал Пушков в своем Telegram, комментируя публикацию газеты ВЗГЛЯД о «красных линиях» Азербайджана и Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российским СМИ ранее в четверг высказались о «красных линиях» в конфликте в Нагорном Карабахе. Так, Пашинян заявил, что «красной чертой» для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха. В свою очередь Алиев заявил, что «красной чертой» для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха.

    «До сих пор торжество того или иного принципа обеспечивалось через применение силы или гражданские войны: Косово было предоставлено такое право через войну НАТО против Югославии (при этом оно осталось непризнанным на уровне ООН). Однако то же НАТО пошло по пути отрицания этого права за Абхазией и Южной Осетией. Таким образом, приоритет одного из этих двух принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил», – продолжил Пушков.

    «Возможно также отложенное решение вопроса – в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами, как, скажем, в случае с Приднестровьем. Карабах может вновь стать примером такого отложенного решения», – предположил сенатор.

    Кроме того, в четверг Пашинян заявил, что Ереван для урегулирования в Нагорном Карабахе готов реализовать те шаги, о которых договорились в Москве на трехсторонних консультациях глав МИД Армении, России, Азербайджана. Он также сообщил, что Азербайджан не способен самостоятельно воевать против армии Нагорного Карабаха, поэтому Турция решила привлечь террористов, есть доказательства переброски боевиков из Сирии.

    При этом Алиев заявил, что Пашинян является «продуктом» американского миллиардера Джорджа Сороса. Он добавил, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанцам, в начале XIX века был заключен Кюрекчайский договор, по которому Караюбахское ханство перешло в подданство Российской империи, в котором «ни одного слова не сказано об армянском населении Карабахского ханства». Также Алиев сообщил, что в будущем в Карабахе должны мирно жить как армянская, так и азербайджанская общины. Кроме того, он обратился к жителям России, сообщив, что страны связаны дружбой и сотрудничеством, и отметил, что ничто не сможет на это повлиять.

    27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.


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