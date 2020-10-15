Пушков оценил позиции Алиева и Пашиняна по «красным линиям» в Карабахе

Базовые позиции Баку и Еревана в карабахском конфликте непримиримы, что было очевидно и без заявлений Азербайджана и Армении, сообщил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Их (Азербайджана и Армении – прим. ВЗГЛЯД) «красные линии» взаимно уничтожают друг друга: пока между ними нет никакой «нейтральной полосы», ни намека на компромисс. ООН здесь бессильна: два важнейших принципа международного права – территориальная целостность и право на самоопределение – здесь столкнулись в бескомпромиссной схватке», – написал Пушков в своем Telegram, комментируя публикацию газеты ВЗГЛЯД о «красных линиях» Азербайджана и Армении в конфликте в Нагорном Карабахе.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью российским СМИ ранее в четверг высказались о «красных линиях» в конфликте в Нагорном Карабахе. Так, Пашинян заявил, что «красной чертой» для Армении является право на самоопределение Нагорного Карабаха. В свою очередь Алиев заявил, что «красной чертой» для Азербайджана является признание независимости Нагорного Карабаха.

«До сих пор торжество того или иного принципа обеспечивалось через применение силы или гражданские войны: Косово было предоставлено такое право через войну НАТО против Югославии (при этом оно осталось непризнанным на уровне ООН). Однако то же НАТО пошло по пути отрицания этого права за Абхазией и Южной Осетией. Таким образом, приоритет одного из этих двух принципов в каждом конкретном случае обеспечивается через соотношение сил», – продолжил Пушков.

«Возможно также отложенное решение вопроса – в том случае, когда разрешение силовым путем невозможно или блокируется более сильными державами, как, скажем, в случае с Приднестровьем. Карабах может вновь стать примером такого отложенного решения», – предположил сенатор.

Кроме того, в четверг Пашинян заявил, что Ереван для урегулирования в Нагорном Карабахе готов реализовать те шаги, о которых договорились в Москве на трехсторонних консультациях глав МИД Армении, России, Азербайджана. Он также сообщил, что Азербайджан не способен самостоятельно воевать против армии Нагорного Карабаха, поэтому Турция решила привлечь террористов, есть доказательства переброски боевиков из Сирии.

При этом Алиев заявил, что Пашинян является «продуктом» американского миллиардера Джорджа Сороса. Он добавил, что Нагорный Карабах исторически принадлежал азербайджанцам, в начале XIX века был заключен Кюрекчайский договор, по которому Караюбахское ханство перешло в подданство Российской империи, в котором «ни одного слова не сказано об армянском населении Карабахского ханства». Также Алиев сообщил, что в будущем в Карабахе должны мирно жить как армянская, так и азербайджанская общины. Кроме того, он обратился к жителям России, сообщив, что страны связаны дружбой и сотрудничеством, и отметил, что ничто не сможет на это повлиять.

27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.