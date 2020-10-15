Эксперт объяснил отсутствие очередей за новым iPhone 12

На сегодняшний день возможно оформить предзаказ нового смартфона iPhone 12 и получить его, а не стоять ночь в очереди. Поэтому и кажется, что в этом году ажиотаж на устройство ниже, чем в прошлые, заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор интернет-портала «Wylsa.com» Александр Побыванец.

После того, как американская компания Apple презентовала миру новый смартфона iPhone 12, многие пользователи заметили, что в этом году, относительно прошлых лет, ажиотаж на смартфон среди россиян значительно упал: к магазинам заранее не начали выстраиваться очереди, а в сети стало меньше хейтеров и холиваров.

«Я бы не сказал, что ажиотаж упал. Просто, грубо говоря, iPhone 12 еще не продается, поэтому о падении спроса пока рано говорить. Просто Apple развивает продажи, и на сегодняшний день любой человек может оформить предзаказ на телефон и спокойно получить его. Уже не надо стоять в очередях – рынок стал более цивилизованным», – говорит Побыванец.

Эксперт утверждает, что любой желающий может «обойти» ту самую мучительную процедуру, когда для получения новенького телефона нужно было стоять в очереди целую ночь.

«Компания действительно показала много интересных новых устройств, все будет в продаже. Благодаря тому, что российский рынок поддерживает Apple, не будет проблем с тем, чтобы получить устройство в первых рядах. С одной стороны, очереди уходят в прошлое, с другой – некоторые пользователи теряют своего рода азартный формат развлечений», – подытожил Побыванец.

Ранее СМИ сообщили, что в Сети появилось огромное количество предложений отстоять очередь за новеньким iPhone 12. Данная услуга оценивается до 150 тысяч рублей. Однако, есть ли желающие купить место в очереди за эту сумму – не сообщается.