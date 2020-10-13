Apple презентовала новый iPhone

В штаб-квартире компании Apple в Купертино состоялась онлайн-презентация нового смартфона iPhone 12.

Одной из главных особенностей гаджета стала поддержка беспроводных 5G-сетей, пишет РИА «Новости».

Новый смартфон на 11% тоньше и 15% меньше и легче своих предшественников. Он имеет OLED-дисплей 6,1 дюйма и новое сверхпрочное стекло Ceramic Shield.

Как и в предыдущих версиях, iPhone 12 оснащен двойной камерой, кроме того, смартфон имеет функцию Smart HDR 3, позволяющую снимать против источников света.

Телефон будет доступен в черном, белом, красном, зеленом и синем цветах.

Цена iPhone в стандартной комплектации – 799 долларов (61 570 рублей), iPhone 12 mini – 699 долларов (53 864 рубля).

Вместе со смартфоном iPhone 12 Apple показала портативную версию смарт-колонки Home Pod mini. Отмечается, что колонка обладает более качественным звуком, более того, если в одном помещении установить две колонки Home Pod mini, они синхронизируются между собой, создавая эффект парных колонок. При приближении Home Pod mini к смартфонам iPhone последних поколений телефон сразу же реагирует на нее, выводя информацию об этом на дисплей. Колонка синхронизирована с голосовым помощником Siri, так что с помощью нее можно будет позвонить другому абоненту, принять запрос и реагировать на СМС-послания в режиме сотовой связи или в мессенджерах.

Home Pod mini представлена в белом и космическо-сером цветах. Цена колонки – 99 долларов (7628 рублей).

В апреле Apple презентовала второе поколение «бюджетной» версии iPhone SE и новое поколение смарт-часов Apple Watch.