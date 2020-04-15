Apple представила второе поколение «бюджетного» iPhone SE

Компания Apple презентовала второе поколение «бюджетной» версии iPhone SE, демонстрация нового телефона прошла в Сети.

Новый телефон получил внешний вид от iPhone 8, производительность – от флагманской модели. У этой модели смартфона будет по одной камере на задней и на фронтальной поверхностях, при этом у телефона сохранится возможность снимать в «портретном» режиме, появится Smart HDR и возможность снимать 4К-видео, сообщает телеканал 360.

У смартфона 4,7-дюймовый экран как у iPhone 8, но в отличие от него логотип на задней крышке смещен в центр, как у последнего iPhone 11. Это единственное отличие во внешнем виде.

Второе поколение iPhone SE также стало водонепроницаемым – смартфон выдерживает погружение в воду на полчаса. Также поддерживается функция беспроводной зарядки.

При этом для быстрой зарядки – до 50% заряда за 30 минут придется купить отдельный адаптер, который не входит в комплект.

Цена смартфона - от 39 тыс. 990 рублей за версию с 64 гигабайтами. Старт продаж - с 24 апреля.

Отметим, что в феврале Apple ограничила поставки своих смартфонов из-за коронавируса.