Путин подписал закон об обратном акцизе на сжиженный углеводородный газ

Президент Владимир Путин подписал закон о внесении в Налоговый кодекс ряда изменений в части, применяемой при определении обратного акциза на сжиженные углеводородные газы.

Так, для получения обратного акциза на СУГ компании должны ввести новые мощности по переработке с 1 января 2022 года – проектной мощностью по сырью не менее 300 тыс. тонн в год – или обновить существующие производства, опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Также компании необходимо заключить до 2022 года соглашение с Минэнерго о модернизации мощностей, по которому нужно будет вложить в модернизацию с 2021 по 2027 годы не менее 65 млрд рублей, а в 2020 году направить на переработку более 100 тыс. тонн СУГ.

Отмечается, что законом предусмотрено уточнение применяемого при определении ставки налога на добычу нефти коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, а также показателя, характеризующего особенности добычи нефти, если их значение при ценах на нефть марки Urals ниже 15 долларов за баррель составило менее нуля.

Кроме того, возмещение из федерального бюджета с повышающим коэффициентом оценивается в размере 4,3 млрд рублей в 2022 году, 12,1 млрд рублей – в 2023 году, 36,6 млрд рублей – в 2024 году. Возмещение из федерального бюджета, обусловленное применением с 1 января 2022 г. обратного акциза на СУГ, составит в 2022 году порядка 10,4 млрд рублей, в 2023 году – 14,5 млрд рублей, в 2024 году – 15,5 млрд рублей.

Кроме того, закон корректирует определение средних дистиллятов, исключая из него мазут в целях выравнивания налоговой нагрузки у производителей мазута и создания равных условий для его потребителей, в частности, использующих мазут для выработки электроэнергии или бункеровки судов.

При этом уточняется порядок расчета коэффициента, применяемого при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного в случаях использования винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.

Ранее Госдума приняла закон, который увеличивает в 2021 году ставки акцизов на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с действующими ставками. Закон также содержит нормы, касающиеся введения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы, и уточняет порядок расчета коэффициента при определении размеров вычета сумм акциза, исчисленного при использовании винограда для производства спиртных напитков по технологии полного цикла.