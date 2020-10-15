Окрестности Степанакерта начали бомбить впервые за несколько дней

Окрестности Степанакерта впервые за несколько дней подверглись обстрелу, было слышно порядка восьми разрывов снарядов.

Как минимум несколько из них разорвались на склоне горы к востоку от города, где нет гражданских объектов. Это первый обстрел окрестностей города со времен обстрела вечером и ночью первого дня перемирия, передает ТАСС.

В понедельник утром минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими войсками Агдамского района на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Позже пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Ваграм Погосян заявил, что в районе города Гадрут в Карабахе продолжаются широкомасштабные боевые действия.

В воскресенье ночью столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерт вновь подверглась обстрелу, несмотря на действующий режим прекращения огня. Министерство иностранных дел Армении выступило с утверждением, что Азербайджан продолжил боевые действия на разных фронтах в нарушение принятых на себя обязательств. В Ереване расценили действия Баку как срыв соглашения о прекращении огня.

В субботу утром глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Азербайджан и Армения в ходе прошедших в Москве консультаций договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе в гуманитарных целях для обмена пленными и телами погибших. Позже главы МИД Азербайджана и Армении подтвердили приверженность перемирию.

Утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Пашинян считает, что за военным конфликтом в Нагорном Карабахе стоит интерес Турции. Турция потребовала от Армении освободить «оккупированные» территории.