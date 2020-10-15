Вход в культурные учреждения Москвы разрешили только по электронным билетам

Вход во все культурные учреждения Москвы с 19 октября будет возможен только по электронным билетам.

«Учреждениям культуры и иным организациям, подведомственным департаменту культуры города Москвы, на период действия режима повышенной готовности обеспечить с 19 октября 2020 года реализацию билетов на посещение в зданиях или помещениях всех экспозиций и мероприятий, в том числе проводимых третьими лицами, исключительно в электронной форме», – говорится в опубликованном на сайте столичной мэрии приказе департамента культуры.

Отмечается, что при продаже электронных билетов будут действовать ограничение по заполняемости залов на 50% и так называемая динамическая рассадка.

В свою очередь глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк пояснил как будет работать оповещение после контакта с больным COVID. Он сообщил, что уведомление о контакте с больным коронавирусом придет на телефоны всех, кто был в одном месте и в одно время с заболевшим, где требуется использование QR-кода, оно будет отправлено через информационную систему департамента информационных технологий Москвы.

«Департамент здравоохранения передает информацию, присылая только телефон, нет никакого Иванова Ивана Ивановича или Валентины Петровны, передается только номер, что вот этот номер, есть подтверждение, что у него есть COVID, в ДИТ (департамент информационных технологий – прим. ВЗГЛЯД). А ДИТ – в эту информационную систему, а система рассылает всем, кто был рядом, сверяет, кто, возможно, находился в контакте, именно этим людям придет push-уведомление: «Будьте любезны, вы могли проконтактировать, пойдите и проверьтесь на коронавирусную инфекцию», – сообщил Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает РИА «Новости».

Он отметил, что данные, а именно привязка номера телефона к дате, времени и месту нахождения, некоторое время будут храниться в защищенной базе – в ЦОД департамента информационных технологий.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения Москвы, открытые с полуночи до шести утра, будет возможен только при регистрации номеров телефонов. Он уточнил, что регистрация номеров телефонов нужна, чтобы оповещать людей о контакте с больным. Оповещение нужно для предупреждения людей, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19.

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