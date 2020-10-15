Армения заявила о поражении штурмовика Су-25 ВВС Азербайджана

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики сбила очередной штурмовик СУ-25 ВВС Азербайджана, сообщил заместитель командующего войсками ПВО ВС Армении, полковник Гарик Мовсесян.

«До начала пресс-конференции мы получили сведения, что уничтожен очередной СУ-25 Азербайджана», – передает ТАСС его слова.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что еще ряд населенных пунктов в Карабахе перешел под контроль ВС республики, в Баку объявят об этом через некоторое время.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. После переговоров глав МИД в Москве 9 октября Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию с полудня 10 октября, однако позже Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия. Кроме того, Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном.

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