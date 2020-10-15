Кудрин выступил в защиту оборонных расходов бюджета

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин выступил в защиту оборонных расходов, заявив, что считает оптимальным их уровень в 2,8-2,9% ВВП, тогда как проектом бюджета предполагается сократить их в 2023 году до 2,5% ВВП.

«Доля на национальную оборону – планируется снижение с 2,7% ВВП до 2,5% в 2023 году. Коллеги, я скоро превращусь в защитника Минобороны и военных расходов. Потому что сокращение с 2,7% до 2,5% – это достаточно заметное сокращение», – передает РИА «Новости» слова Кудрина на заседании комитета Госдумы по бюджету.

«Когда в начале 2010-х годов предлагали повысить до 3,4%, оно повысилось до 3,4%. Я тогда говорил, что это очень серьезная нагрузка на экономику, бюджетную систему. Потому что это сдерживает развитие других направлений, но я всегда говорил, что 2,8-2,9% – это оптимальный уровень для нашей страны, которая должна поддерживать национальную оборону», – продолжил он.

«Сейчас у нас уходит 2,5% ВВП – в этом смысле здесь нужно обратить на это внимание», – добавил Кудрин.

Напомним, в августе президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что доходы бюджета начали восстанавливаться, и Минфину не следует сокращать финансирование по ряду направлений.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД