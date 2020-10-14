Эксперт объяснил гневную реакцию США на избрание России в СПЧ ООН

Взгляд
14 октября, среда  |  Последнее обновление — 11:45  |  vz.ru
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У «Турецкого потока» появился азербайджанский конкурент

Азербайджан будет поставлять газ на рынки Греции, Италии и Болгарии REUTERS/Florion Goga
У России на юге Европы появился сильный конкурент в лице азербайджанского трубопроводного газа. Он уже в ноябре потечет по Трансадриатическому газопроводу (TAP) прямиком в Грецию, Болгарию и Италию. На рынке Турции азербайджанский газ уже доставил немало неприятностей Газпрому. Какой ущерб он нанесет российскому газу на рынке Южной Европы? Подробности...
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Ботинок Хрущева стал оружием русофобов

Все фотографии Хрущева с ботинком в руке на трибуне ООН сделаны в фотошопе ИТАР-ТАСС/PHOTAS/DPA
Ровно 60 лет назад на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке случился знаменитый «инцидент с ботинком Хрущева», который до сих пор вспоминают как позор отечественной дипломатии. В реальности все происходило не так, как принято описывать, и стало частью информационной войны против СССР. Эту войну все еще можно выиграть постфактум.  Подробности...
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Как Британию и США убедили помогать Сталину

И танки, и авиационное топливо, и тушенка, и многое другое - все это поставлялось в СССР по программе ленд-лиза Александр Капустянский/РИА Новости
Программа ленд-лиза стала одним из самых знаковых соглашений внутри антигитлеровской коалиции Второй мировой войны. Однако, несмотря на политическую очевидность, ее техническая реализация сталкивалась с рядом сложностей. Каким образом эти сложности были преодолены, кто именно работал над организацией этой программы и как это воплощалось в конкретных дипломатических документах? Подробности...
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Белорусская оппозиция пригрозила остановить страну

Тихановская грозит остановить все предприятия Белоруссии и перекрыть все автотрассы Kay Nietfeld/dpa/picture-alliance/ТАСС
Визит Александра Лукашенко к лидерам оппозиции в тюрьму, куда он сам же их и посадил, был рассчитан на умиротворение протеста. Вышло наоборот. Расценив жест Батьки как признак слабости, лидер протеста Светлана Тихановская предъявила ультиматум: или через 13 дней он уйдет в отставку, или вся Белоруссия будет парализована забастовкой. Хватит ли у Тихановской сил на такую забастовку? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Коронавирус ускорил прогресс

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Не стоит считать других глупее себя. То, что мир переживает не самую приятную трансформацию, очевидно почти всем. А еще большинству понятно, что это, к сожалению, объективно обусловленный процесс, а не результат злого умысла. Подробности...

Проигрыш Трампа грозит нам новыми трудностями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Попросим же Творца истории и судьбы о почти невозможном успехе Трампа 3 ноября, ну а если не выйдет, и на Америку сядет известным местом вся глобальная Морра – приготовимся к трудностям. Подробности...
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Рецепты красоты Павла Дурова вызывают сострадание

Лиля Ким, сценарист, Лос-Анджелес
В любом случае – всё равно окажемся в одной лодке. Вопрос, в какой – в той, где все равно застрессованы требованиями быть вечно молодыми и нереалистично прекрасными, или где все сами живут как хотят и дают жить ближнему. Подробности...
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В конфликт Баку и Еревана вовлекли Голливуд

Новый конфликт России и Турции

Иран включился в конфликт с Карабахом

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Создан прототип сверхзвукового пассажирского лайнера будущего

Обнародован еще один проект сверхзвукового пассажирского лайнера
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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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    Эксперт объяснил гневную реакцию США на избрание России в СПЧ ООН

       14 октября 2020, 11:35
    Фото: Denis Balibouse/Reuters
    Текст: Ирина Яровая

    «Это жалобы проигравшего», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал критику госсекретаря США Майкла Помпео в адрес Генеральной ассамблеи ООН, которая «вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая Китай, Россию и Кубу».

    «Избрание России в СПЧ ООН значит, что эффективность санкций, наложенных на Россию после 2014 года, снижается. Если раньше Западу удавалось блокировать выбор России в Совет по правам человека, то сейчас это невозможно», – объяснил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

    Собеседник уверен, что теперь Россия должна «отстаивать в СПЧ нашу точку зрения о том, что такое права человека с учетом тех норм, которые зафиксированы в международных документах, включая Всеобщую декларацию прав человека ООН».

    Кроме того, по мнению эксперта, Москве необходимо «препятствовать попыткам других стран заместить нормы международного права, которые были заложены в момент создания ООН, некими обычаями или принципами».

    При этом оскорбления Помпео в адрес России Ткаченко назвал «жалобами проигравшего». «США пытаются найти виновного в своем поражении, но им лучше винить себя за то, как они нарушали права человека в Ираке, Афганистане и других регионах», – заключил собеседник.

    Напомним, что во вторник после четырехлетнего перерыва Россия вновь была избрана членом Совета ООН по Правам человека. С 1 января 2021 в течение следующих трех лет в Совете будут заседать 15 стран: Россия, Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция. Для избрания страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.

    Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет позитивно оценила усилия России и ряда других стран по защите коренного населения в отдаленных районах от коронавируса. Она подчеркнула, что в России используются дистанционные технологии для улучшения оказания медицинских услуг коренным группам населения на фоне коронавируса.

    В то же время госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал избрание России в СПЧ ООН. По его словам. «ГА ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу», - заявил он.

    В 2016 году Россия не получила достаточное количество голосов для переизбрания.

    В 2018 году Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ и заявили, что будут готовы вновь присоединиться к СПЧ ООН в том случае, если в этой структуре будет проведена реформа.

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