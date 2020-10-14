Эксперт объяснил гневную реакцию США на избрание России в СПЧ ООН

«Это жалобы проигравшего», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Так он прокомментировал критику госсекретаря США Майкла Помпео в адрес Генеральной ассамблеи ООН, которая «вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая Китай, Россию и Кубу».

«Избрание России в СПЧ ООН значит, что эффективность санкций, наложенных на Россию после 2014 года, снижается. Если раньше Западу удавалось блокировать выбор России в Совет по правам человека, то сейчас это невозможно», – объяснил эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай», профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

Собеседник уверен, что теперь Россия должна «отстаивать в СПЧ нашу точку зрения о том, что такое права человека с учетом тех норм, которые зафиксированы в международных документах, включая Всеобщую декларацию прав человека ООН».

Кроме того, по мнению эксперта, Москве необходимо «препятствовать попыткам других стран заместить нормы международного права, которые были заложены в момент создания ООН, некими обычаями или принципами».

При этом оскорбления Помпео в адрес России Ткаченко назвал «жалобами проигравшего». «США пытаются найти виновного в своем поражении, но им лучше винить себя за то, как они нарушали права человека в Ираке, Афганистане и других регионах», – заключил собеседник.

Напомним, что во вторник после четырехлетнего перерыва Россия вновь была избрана членом Совета ООН по Правам человека. С 1 января 2021 в течение следующих трех лет в Совете будут заседать 15 стран: Россия, Боливия, Великобритания, Габон, Китай, Кот-д`Ивуар, Куба, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Сенегал, Узбекистан, Украина, Франция. Для избрания страна-кандидат должна получить как минимум 97 голосов.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет позитивно оценила усилия России и ряда других стран по защите коренного населения в отдаленных районах от коронавируса. Она подчеркнула, что в России используются дистанционные технологии для улучшения оказания медицинских услуг коренным группам населения на фоне коронавируса.

В то же время госсекретарь США Майкл Помпео раскритиковал избрание России в СПЧ ООН. По его словам. «ГА ООН вновь избрала страны с ужасающими характеристиками в вопросе прав человека, включая КНР, Россию и Кубу», - заявил он.

В 2016 году Россия не получила достаточное количество голосов для переизбрания.

В 2018 году Соединенные Штаты объявили о выходе из СПЧ и заявили, что будут готовы вновь присоединиться к СПЧ ООН в том случае, если в этой структуре будет проведена реформа.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД