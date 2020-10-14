Компания в США приостановила испытания метода лечения COVID-19

Испытания способа лечения коронавируса антителами приостановлены, сообщает американская фармацевтическая компания Eli Lilly.

Eli Lilly проверяла пользу этого метода лечения на сотнях людей, госпитализированных с COVID-19. Компания заявила, что «безопасность играет первостепенное значение». Испытания прерваны в связи с «потенциальной проблемой безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.

Eli Lilly пояснила, что «независимый совет по мониторингу данных из предосторожности рекомендовал объявить паузу в наборе» добровольцев для клинических испытаний сыворотки – аналога экспериментальной сыворотки на основе антител, которую выпустила компания Regeneron, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.