Johnson&Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19

У добровольца в испытаниях вакцины Johnson&Johnson от коронавируса оказалась «необъясненная болезнь», сообщила американская компания.

Johnson&Johnson сообщила, что «временно приостановила дальнейшее предоставление» вакцины в рамках «всеобщих испытаний» в связи с «необъясненной болезнью у участника исследования». В соответствии с правилами состояние заболевшего изучается, передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп поначалу не исключал появления американской вакцины от коронавируса в октябре, но в итоге был вынужден признать, что вакцину в США не успеют подготовить к выборам.

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