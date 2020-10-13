Норвегия заподозрила Россию в кибератаке на парламент

МИД Норвегии утверждает, что за кибератакой на парламент страны в августе 2020 года якобы могла стоять Россия. В России, в свою очередь, обвинения назвали бездоказательными.

«На основании имеющейся у правительства информации, мы полагаем, что за этой деятельностью стояла Россия», – приводит пресс-служба министерства слова главы МИД Норвегии Ине Эриксен Серейде, передает ТАСС.

По словам Эриксен Серейде, кибератака на парламент – «это серьезное происшествие, которое ударяет по важнейшему демократическому институту страны». Она добавила, что норвежские спецслужбы работают над ситуацией.

В свою очередь глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал бездоказательными обвинения Норвегии в адрес России.

«Как всегда, предъявлены обвинения без утруждения себя доказательствами и каких-либо предложений в адрес России обсудить этот инцидент на уровне экспертов», – сказал Косачев.

При этом сенатор напомнил о другом инциденте, когда в Осло «по навету сотрудника норвежского парламента был безосновательно на месяц задержан сотрудник аппарата Совета Федерации».

«А когда обвинения не подтвердились, ни парламент, ни МИД Норвегии даже не удосужились извиниться», – подчеркнул Косачев.

1 сентября парламент Норвегии сообщил о том, что подвергся кибератаке, в результате чего неизвестные хакеры получили доступ к электронной почте ряда депутатов и сотрудников законодательного органа.

Между тем, как указывал замсекретаря Совета безопасности России Олег Храмов, США стоят за подавляющим числом кибератак в мире.