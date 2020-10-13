Лавров раскритиковал политику США

Современные институты потеряли дееспоспособность из-за политических действий США, к примеру, выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, считает глава МИД России Сергей Лавров.

«Вы сказали, что институты современные теряют дееспособность, значение и смысл. Я хотел бы понять, что побудило вас к такому выводу? Потому что единственной причиной очевидной, универсальной причиной для того, чтобы такие обобщения делать, я вижу политику Соединенных Штатов Америки. Начиная с выхода из Договора о противоракетной обороне, а потом какой-то относительный период была пауза, потом пошло подряд разрушение всех элементов контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, на очереди Договор о стратегических и наступательных вооружениях», – сказал Лавров на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», передает РИА «Новости».

Глава МИД России также напомнил, что США вышли из ЮНЕСКО, ВОЗ, Совета ООН по правам человека.

Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД 1 февраля 2019 года. 4 марта президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

В июле Лавров заявил, что судьба договора СНВ-3 предрешена, Соединенные Штаты приняли решение его не продлевать.

СНВ-3, подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают.