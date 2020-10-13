Работы советского художника решили оцифровать для приложения Artefact

Для создания мультимедиа-гидов оцифруют предметы экспозиций «Времена изначальные» «Музея природы и человека» и «Северный путь» Дома-музея народного художника СССР Владимира Игошева (Ханты-Мансийский автономный округ). Посмотреть можно будет на федеральной платформе Artefact, сообщил директор департамента культуры Югры Артур Латыпов.

«Благодаря реализации федерального проекта «Цифровая культура», входящего в нацпроект «Культура», экспозиции двух музеев Ханты-Мансийска будут оцифрованы, а затем доступны в приложении Artefact. Благодаря этому любой желающий сможет узнать более подробную информацию об экспонатах с использованием технологии дополненной реальности», – пояснил Латыпов ТАСС.

По его словам, планируется, что все работы по оцифровке будут завершены до конца 2020 года, а в 2021 году посетители музеев смогут воспользоваться новой возможностью и изучать экспонаты при помощи федеральной платформы Artefact. Так, экспозиция «Северный путь» Дома-музея народного художника СССР Владимира Игошева включает около 50 картин. Они являются своеобразной записной книжкой Игошева, где зафиксированы этнический типаж, колоритная одежда, своеобразные жилища и необычные предметы быта северных людей.

Как уточнил директор «Музея природы и человека» (Ханты-Мансийск) Глеб Чечевин, в их учреждении будет оцифрован 41 экспонат выставки «Времена изначальные». «Будет представлена часть нашей постоянной экспозиции «Времена изначальные», где показаны животные, обитавшие на территории Югры в древности. В частности, скелет мамонта, трогонтериевого слона, реконструкции фигур шерстистого бизона и шерстистого носорога. Всего 41 объект», – уточнил он.

Создание мультимедиа-гида по экспозициям позволит посетителям музеев изучать экспонаты с помощью бесплатной программы Artefact, установленной на мобильных устройствах. Приложение с технологией дополненной реальности распознает музейные экспонаты и выводит информацию о них на экран мобильного устройства. Посетители смогут детально рассмотреть на фотографиях экспонаты, познакомиться с более подробной информацией о них.