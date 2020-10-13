Названа особенность «осеннего подъема» коронавируса

Коронавирус стал чаще инфицировать людей возрастом от 65 лет, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«Чем отличается весенний подъем от осеннего подъема? В весенний подъем мы говорили, что наиболее часто инфекция распространяется среди лиц молодого возраста – от 20 до 60-летнего возраста. А вот, к сожалению, осенние сводки говорят о том, что инфекция «повзрослела» и в основном перебросилась на лиц 65+», – цитирует Горелова РИА «Новости».

По его словам, заболевание в этой возрастной категории протекает тяжелее, чем у остальных групп, это также является отличительной особенностью инфекции.

«За первое полугодие в Российской Федерации заболело более 47 тыс. детей, и на этом эпидпроцесс ограничился. А вот формирование коллективов после длительной самоизоляции, после ограничительных мероприятий, после летних каникул, – формирование вновь коллективов и, прежде всего, среди детей привело к тому, что в настоящий момент отмечается значимый рост заболеваемости и детей, но не сопоставимый с таковым в категории 65+», – добавил ученый.

На ваш взгляд Что страшнее – карантин или коронавирус? Карантин

Коронавирус



Вместе с тем вирус все также активно распространяется среди молодого, активного и трудоспособного населения. Это связано с тем, что после летнего отдыха формируются коллективы, и происходит обмен вирусами, указал Горелов.

Также специалист Роспотребнадзора пояснил, что на данный момент в России ни одного случая повторного инфицирования коронавирусом не было зафиксировано. Было три описанных случая, но после анализа и перепроверки в лабораториях ни один из них не подтвердился, сказал эксперт.

Ранее в Минздраве сообщили, что пандемия коронавируса сейчас находится на середине своего развития. Количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России возросло за сутки на 244 – это максимум за все время эпидемии в стране.