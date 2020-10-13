Минздрав обозначил стадию развития пандемии коронавируса

Пандемия коронавируса сейчас находится на середине своего развития, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев на форуме «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

«Мы с вами встречаемся и проводим такой форум в середине, я считаю, развития пандемии. И все исследования говорят об этом. То есть мы находимся в той стадии, когда мы уже можем делать определенные какие-то выводы о пройденном этапе. В то же время мы не знаем с вами, мы можем только рассчитывать, и для этого существуют математические модели, прогнозы развития эпидситуации в дальнейшем», – передает РИА «Новости» слова Гриднева.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения опровергли наступление второй волны коронавируса.

Между тем количество летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России возросло за сутки на 244 – это максимум за все время эпидемии в стране.