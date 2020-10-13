За сутки от коронавируса в России умерли 244 человека

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России возросло за сутки на 244, это максимум за все время эпидемии в стране, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Зафиксировано 244 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 7 550 человек. … За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровели 1 031 785 человек», – говорится в сообщении штаба в Telegram.

В целом за минувшие сутки в России выявлено 13 868 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1,3 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 4618, Санкт-Петербурге – 557, Московской области – 420.

Накануне, 12 октября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 592. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 276.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.