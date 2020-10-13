Спасших пассажиров водителя и кондуктора автобуса под Нижним Новгородом решили наградить

Водителя и кондуктора, вывозивших пассажиров с места обстрела в Нижегородской области, решили поощрить, сообщил директор Борского пассажирского автотранспортного предприятия Евгений Суздальцев.

«Автобус стоял на остановке в поселке Большеорловское. Кондуктор увидела молодого человека с оружием, он стрелял в жителей. Кондуктор видела, как прохожий начал падать. Затем парень с ружьем наперевес развернулся в сторону автобуса и начал стрелять. Экипаж – молодцы, не растерялись в этой сложной обстановке. Кондуктор сказала пассажирам пригнуться или лечь на пол, а водитель оперативно покинул остановку», – пояснил Суздальцев РИА «Новости».

Стрелявший успел проделать в автобусе несколько дырок, но пассажиры и водитель с кондуктором не пострадали. Действия водителя и кондуктора позволили устранить угрозу для жизни ехавших в автобусе людей, подчеркнул глава предприятия. «Готовим распоряжение по награждению – премией и грамотами», – сказал Суздальцев.

Он добавил, что оба работника характеризуются «с положительной стороны». Кондуктор – женщина 30 лет, водитель – мужчина, ему 40.

12 октября 18-летний Данил Монахов устроил стрельбу в поселке Большеорловское Нижегородской области, после чего скрылся. Погибли три человека, еще несколько пострадали. Стрельбу спровоцировал конфликт парня со своей бабушкой. Сотрудники ОМОН и СОБР были направлены в поселок Большеорловское для оказания силового прикрытия следственным органам и поиска вооруженного преступника. Отмечалось, что молодой человек может иметь при себе два гладкоствольных ружья и 40 патронов к ним. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что тело подозреваемого обнаружили в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское. Молодому человеку проведут посмертную психиатрическую экспертизу.