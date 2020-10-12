Станцию метро в Минске закрыли из-за акции протеста пенсионеров

Станцию метро «Площадь Якуба Коласа» в Минске закрыли на вход и выход в связи с акцией протеста пенсионеров, сообщила в понедельник пресс-служба метрополитена белорусской столицы.

«12 октября в 17.05 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыта станция метро «Площадь Якуба Коласа». Поезда следуют без остановки на данной станции. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства», – указано в сообщении Telegram-канал метрополитена.

После выборов президента Белоруссии по всей стране начались массовые протестные акции. Глава республики Александр Лукашенко заявлял, что не намерен покидать свой пост на фоне митингов. Польша пригрозила Белоруссии санкциями в обход ЕС в отношении чиновников, которых Евросоюз считает ответственными за фальсификацию президентских выборов и применение силовых методов к протестующим.

В воскресенье произошли столкновения протестующих с силовиками. Оппозиция после столкновений захотела поставить силовиков на колени, как делали на Украине сторонники евромайдана. У правоохранителей угрожают отобрать дома и квартиры.