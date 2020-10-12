Убийцу активистки Григорьевой из Петербурга приговорили

Житель Петербурга Алексей Волнянко, обвиняющийся в убийстве оппозиционной активистки Елены Григорьевой на бытовой почве, приговорен к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Московский районный суд огласил приговор в отношении Алексея Волнянко, признанного виновным в убийстве Григорьевой, и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и один месяц в ИК строгого режима», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Суд установил, что Волнянко 21 июля 2019 года на почве внезапно возникших неприязненных отношений к Григорьевой нанес ей множественные удары ножом. Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия.

Волнянко, работавший кладовщиком в магазине, вину признал, в содеянном раскаялся.

Тело Григорьевой нашли 21 июля 2019 года на Пулковской улице Санкт-Петербурга. По подозрению в убийстве задержали двух человек.

Волнянко рассказал, что пригласил Григорьеву «просто выпить к себе на адрес», потому что у него «дома еще была водка», на вопрос о том, зачем он начал ее бить, Волнянко сказал, что его слишком сильно оскорбили.