Подозреваемый в убийстве петербургской активистки раскрыл свои мотивы

Подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой в Петербурге Алексей Волнянко рассказал об обстоятельствах убийства женщины.

Он рассказал, что пригласил Григорьеву «просто выпить к себе на адрес», потому что у него «дома еще была водка», передает РИА «Новости».

На вопрос о том, зачем он начал ее бить, Волнянко сказал, что его слишком сильно оскорбили. Он заявил, что вышел из себя, находясь в состоянии алкогольного опьянения. «Она сказала, что я ничего не могу, что я лох... Ну и я начал...» – пояснил подозреваемый.

Тело Григорьевой нашли 21 июля на Пулковской улице Санкт-Петербурга. По подозрению в убийстве задержали двух человек.