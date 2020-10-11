Трусова выиграла второй этап Кубка России по фигурному катанию

Фигуристка Александра Трусова одержала победу в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России на арене «Мегаспорт» в Москве.

В общей сложности за короткую и произвольную программы 16-летняя Трусова набрала 240,59 (75,77 + 164,82) балла, передает ТАСС.

Второе и третье места заняли представительницы группы Тутберидзе 14-летняя Камила Валиева (233,70; 85,10 + 148,60) и 14-летняя Дарья Усачева (233,20; 80,39 + 152,81).

Позднее в воскресенье произвольную программу представят пары. Этап Кубка России в Москве завершится 13 октября.

Напомним, в ноябре прошлого года Трусова заняла первое место на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве. В мае 2020 года 15-летняя Трусова ушла от Тутберидзе к Плющенко. Он, в свою очередь, подтвердил переход Трусовой в его тренерскую группу.

Между тем в начале июля Тутберидзе была признана победительницей в номинации «Лучший тренер» премии Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards.