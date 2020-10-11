Власти Германии заявили о важном преимуществе обычного газа над СПГ

Использование сжиженного природного газа (СПГ), наносит гораздо больший вред климату, чем поставки обычного газа, сообщил портал Redaktionsnetzwerk Deutschland со ссылкой на министерство охраны окружающей среды Германии.

Сжиженный газ наносит гораздо больший вред окружающей среде, нежели поставляемый по газопроводам газ, добытый на обычных месторождениях, передает Deutsche Welle заявление министерства.

Ведомство подчеркивает, что природный газ во время переходного периода может заменить уголь и нефть, однако при оценке наносимого окружающей среде ущерба необходимо учитывать и выбросы в атмосферу в результате добычи и транспортировки.

А использование сланцевого газа, даже если его добывать в Германии, не имеет положительного эффекта для достижения Германией поставленных целей в области охраны климата, говорится в сообщении.

При этом добыча газа методом фрекинга имеет серьезные риски для других природных достояний, в частности, почвы и грунтовых вод.

Так, экологи выступают против применения фрекинга в связи с повышением вероятности локальных землетрясений, а также из-за возможности заражения источников воды ядовитыми химическими соединениями.

Ранее немецкое издание Die Zeit сообщала, что Германия предложила вложить до 1 млрд евро в строительство на территории страны двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа.