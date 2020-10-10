Армения оценила первый день прекращения огня в Карабахе

Вступивший в силу режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в течение дня в основном соблюдался, заявил представитель армянского минобороны Арцрун Ованнисян.

«Режим прекращения огня в основном сохранялся, были отдельные провокации, на которые отвечала армия обороны», – цитирует Ованнисяна РИА «Новости».

На некоторых участках армянские военные разрешили азербайджанской стороне забрать тела погибших, но процесс приостановили. «Этот процесс будет осуществляться лишь в присутствии представителей Международного комитета Красного креста, так как он также используется для провокаций», – сказал представитель ведомства.

Ранее в субботу министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил с главой делегации Международного Комитета Красного Креста в стране Клэр Мейтро обмен военнопленными в Нагорном Карабахе. Участники встречи также обсудили процесс прекращения огня в регионе.

Минская группа ОБСЕ сообщила, что также находится в контакте с МККК по условиям возвращения останков и обмена пленными в Карабахе.

Напомним, после договоренностей Армении и Азербайджана Бои прекратились почти во всем Карабахе. Однако непризнанная Нагорно-Карабахская республика сообщила, что боестолкновения продолжаются в поселении Гадрут. Минобороны Азербайджана заявило о нарушении армянской стороной договоренности о прекращении огня и попытках наступления на Агдере-Тертерском (северном) и Физули-Джебраильском (южном) направлениях в Карабахе.