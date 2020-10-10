Увеличилось число отравившихся в Дагестане детей

Число отравившихся в Махачкале детей выросло до 46 человек, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

«Еще четверо детей госпитализировали за ночь с признаками острой кишечной инфекции. Общее количество отравившихся достигло 46», – пояснили РИА «Новости» в министерстве.

Изначально сообщалось о 16 детях в трех махачкалинских детсадах, госпитализированных с признаками отравления. Позднее число выросло до 39, а после – до 42.

Роспотребнадзор установил, что острая кишечная инфекция у детей может быть связана с употреблением молочных продуктов. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после массового отравления детей.