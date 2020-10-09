Названа вероятная причина отравления детей в Дагестане

Острая кишечная инфекция в Махачкале среди детей может быть связана с употреблением молочных продуктов, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.

«По данным Роспотребнадзора, путь передачи инфекции, предположительно, пищевой. Большинство родителей отмечают связь с приемом молочных продуктов», – цитирует ТАСС сообщение.

Премьер Дагестана Артем Здунов поручил главам профильных ведомств разобраться с ситуацией и принять соответствующие экстренные меры из-за групповой заболеваемости острой кишечной инфекции у детей. Планируется создать специальную рабочую группу при санитарно-противоэпидемической комиссии регионального правительства.

Изначально сообщалось о 16 детях в трех махачкалинских детсадах, госпитализированных с признаками отравления. Позднее число выросло до 39, а после – до 42.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг после массового отравления детей.